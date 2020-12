부산·상해 제13차 한중해양산업포럼 온라인으로

포스트 코로나 시대 대비 양국 해양기업 간 협력·활성화 논의

17일 오전 10시 코로나19 위기 극복 위한 ‘협력의 장’ 기대

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 17일 오전 10시부터 ‘제13차 한중해양산업포럼’을 온라인으로 개최한다.

포럼은 상해시해양호소학회(이사장 리도지)와 사단법인 해양산업연구원(원장 이수호) 주관으로 부산과 상해 간 해양산업의 발전과 협력, 교류 활성화를 위해 마련됐다.

오전 국제학술대회에서는 ▲한중 해운기술용어 표준화 방안과 ▲한중 수산기술 발전방안 등 세션별 주제발표를 한다. 이어 세션 발표자와 전문가들이 종합토론을 통해 양 도시 해양수산분야 경쟁력 확보방안을 논의한다.

오후 2시부터 전년도 출범한 ‘장삼각-부산 해양산업협력교류촉진회’를 중심으로 양 도시 기업이 직접 참여하는 기업교류회를 개최한다. 줌(zoom)을 활용한 화상회의 형태로 개최되는 교류회에는 부산-상해지역 총 21개 기업이 참여한다.

이날 교류회에서는 ‘포스트 코로나 시대 기업의 실질적 위기 극복방안’과 장삼각-부산 해양산업협력교류촉진회 향후 운영계획 등에 대한 토론이 이뤄진다.

올해 포럼은 온라인을 통한 비대면 방식으로 개최돼 코로나19 장기화 속에서 새로운 형태의 국제도시 간 교류가 이어진다.

변성완 부산시장 권한대행은 “어려운 상황에서 13년간 이어온 부산과 상해의 협력을 지속하고, 기업 간의 실질적 교류로 전환하는 계기를 마련해 포스트 코로나 시대 양국 기업교류의 마중물 역할이 되기를 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr