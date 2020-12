수출 中企, 라이브커머스·온라인 특판전으로 글로벌 시장 겨냥

중기부 4분기 온라인 수출지원 중점사업

수출 中企 온라인 해외판로 확대 지원…광군제·쌍십이제 67억원 매출 성과

[아시아경제 김희윤 기자] 국내 수출 중소기업의 다양한 글로벌 온라인 쇼핑몰 판로 개척이 성과를 거둔 것으로 나타났다.

중소벤처기업부는 연말 쇼핑특수기를 맞아 진행하고 있는 수출 중소기업 대상 글로벌 라이브커머스와 온라인특판전이 예상을 크게 뛰어넘는 성과를 거두고 있다고 17일 밝혔다.

4분기 온라인 수출지원 중점사업으로 기획된 행사를 통해 중기부는 연말에 집중된 각국의 대규모 쇼핑이벤트를 활용, 수출중소기업의 온라인 해외판로 확대를 지원했다.

라이브커머스가 발달한 중국을 중심으로 쇼핑 행사인 광군제(11.11일), 쌍십이제(12.12일)에 진행된 이벤트 지원은 향후 연말까지 미국?신남방?일본 등으로도 확대될 계획이다.

11월에 진행된 8회의 라이브커머스와 12월에 진행된 2회 등 총 10회의 라이브커머스에는 브랜드케이(K) 기업, 각 온라인쇼핑몰 상품기획자(MD) 추천기업, 기존 수출지원사업 선정기업 등 100여개사가 참여해 전체 매출 66억 9000만원을 기록했다.

라이브판매 사전·사후 진행된 온라인판매와 각 온라인몰에서 진행한 특판전 매출 27억7000만원까지 포함하면 한달만에 총 매출액이 95억원에 달하는 등 큰 성과를 거두고 있다.

특히 팔로워 수 700만명 이상의 현지 유명 인플루언서를 활용한 경우 일부 제품은 방송 10분만에 준비한 재고가 모두 완판됐는가 하면, 방송 시작 1시간만에 누적 매출 5억원을 기록하는 등 큰 호응도 얻었다.

11월 광군제 라이브커머스에 처음으로 참여한 쓰리다모는 헤어제품 전문기업으로 올해 초에 중국에 처음 진출한 수출 초보기업이지만 라이브판매 당일 1500만원의 매출을 일으켜 전년도 전체 매출인 1억원의 15%를 단 하루만에 달성했다.

12월 쌍십이제를 계기로 라이브커머스에 참여한 ‘광천 우리맛김’ 제품은 준비한 재고 9만봉이 순식간에 완판돼 매출 6000만원을 기록하며 방송이 일찍 종료됐다.

이번 라이브커머스와 온라인기획전은 각국 주요 온라인쇼핑몰과 협력관계를 바탕으로 기획됐다. 특히 국가별 인플루언서를 활용한 라이브커머스를 활용한 점이 특징이다.

중기부는 향후 ‘크리스마스 마켓’ 등 행사와 연계해 카테고리별 케이(K)-기획전을 진행하는 등 연말까지 다양한 프로모션을 통해 유망 중소기업의 온라인 해외진출을 적극 지원할 예정이다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책과장은 “코로나19로 해외진출에 어려움을 겪는 중소기업을 위해 마련한 온라인?비대면 해외판로 개척을 위한 이번 행사가 생각보다 뜨거운 반응을 얻었다”며 “글로벌 비대면 소비트렌드에 맞춰 앞으로도 라이브커머스 등 새로운 마케팅 기법을 활용한 방법으로 우리 중소기업의 해외진출을 적극 지원할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

