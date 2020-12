조국, 秋 사의 표명에 "유배인 처지라 도움 못 돼…가슴 아프다"

[아시아경제 허미담 기자] 조국 전 법무부 장관이 16일 추미애 법무부 장관이 사의를 표명한 것에 대해 "이유 불문하고 정무적 책임을 지겠다는 선제적 결단을 내린 것"이라고 말했다.

조 전 장관은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "법적 쟁송을 하겠다는 검찰총장과 정무적 책임을 지겠다는 법무부 장관이 대조적 모습을 보이고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "제도개혁과 징계 절차가 마무리되자 (자리를) 내려놓은 것"이라며 "추 장관의 고뇌가 깊었을 것이라 짐작한다"고 했다.

또 조 전 장관은 추 장관을 향해 "그동안 엄청난 공격을 받으셨는데, '유배인' 처지라 아무 도움이 되지 못했다"며 "가슴이 아프다"고 말했다.

한편 정만호 청와대 국민소통수석은 이날 춘추관에서 브리핑을 열고 문재인 대통령이 윤석열 검찰총장에 대한 정직 2개월 징계안을 재가했다고 밝혔다. 아울러 이 과정에서 추 장관이 사의 표명을 했다고 설명했다.

문 대통령은 추 장관이 사의를 표명한 데 대해 "추 장관의 추진력과 결단이 아니었다면 고위공직자범죄수사처(공수처)와 수사권 개혁을 비롯한 권력기관 개혁은 불가능했을 것"이라며 "거취 결단에 대해 높이 평가한다. 숙고해 수용 여부를 판단하겠다"고 말한 것으로 알려졌다.

