의정부시, '임시 선별진료소' 3개소 추가 ‥ 감염 방지 총력

[아시아경제 라영철 기자] 경기 의정부시가 '코로나19' 확산에 따라 임시 선별진료소를 추가로 설치, 다중이용시설 방역을 강화하고 있다.

이날 시는 호원동 망월사역 3번 출구, 녹양동 녹양역 1번 출구, 용현동 (구)롯데마트 앞 주차장에 임시선별진료소를 추가로 설치해 코로나19 증상이 의심되는 시민은 누구나 검사를 받을 수 있도록 했다.

시가 운영 중인 선별진료소는 의정부시보건소, 추병원, 의정부백병원, 경기도의료원의정부병원, 의정부성모병원 등 8곳이며, 이동식검진차량을 이용해 소외지역 등을 순회하며 선별진료소를 운영할 예정이다.

또한, 전통시장과 지하상가 등을 대상으로 방역소독을 하고 방역요원을 추가로 투입해 취약지역 방역소독을 하기로 했다.

시는 확진자가 발생하면 병원 등 치료시설에 신속하게 이송할 수 있도록 환자 이송용 버스 증차 대책을 수립하는 한편, 전화교환원도 추가 배치하기로 했다.

