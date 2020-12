"민설아 폭행 모방범죄 우려" 펜트하우스 '주의' 처분

방심위 법정제재 '주의' 처분

"청소년간 과도한 폭력장면 빈번 노출"

[아시아경제 구채은 기자] SBS 드라마 '펜트하우스'가 극중 캐릭터 민설아에 대한 청소년의 과도한 폭력 장면 노출로 방송통신심의위원회로부터 법정제재에 해당하는 '주의'를 받았다.

16일 방송통신심의위원회 방송심의소위원회는 "청소년들의 과도한 폭력 장면을 빈번하게 연출하여 청소년 시청자들을 모방범죄의 위험에 노출시켰다"며 주의 처분을 내렸다.

방심위는 "(폭력장면이 포함된) 방송내용을 청소년시청보호시간대에 그대로 재방송하고, 방송사 내부의 자체심의시스템을 무력화하는 등 심의규정 위반의 정도가 커서 법정제재가 불가피하다”고 말했다. 방심위 발표에 따르면 ‘펜트하우스’는 극중 중학생들이 동갑인 과외 교사를 폐차장으로 납치해 머리와 뺨을 때리고, 술을 뿌리며 차에 감금한 뒤 공포에 질린 모습을 사진으로 찍는 등의 장면을 방송했다.

방송통신위원회의 방송평가에서 감점을 받게 되는 법정제재는 소위원회 건의에 따라 심의위원 전원(9인)으로 구성되는 방심위 전체회의에서 최종 의결된다.

한편 방송심의소위는 비속어, 욕설, 저속한 조어, 영어 혼용 표현 등을 자막으로 방송한 MBC 예능 추석특집 '볼빨간 라면연구소 2부'와 tvN '식스센스'에 대해 행정지도인 ‘권고’를 결정했다. 정의기억연대의 기부금 집행 내역이나 회계처리에 문제가 있는 것처럼 시청자를 오인케 할 수 있는 내용을 방송한 채널A '뉴스A'에 대해서도 행정지도인 ‘권고’를 결정했다.

이밖에 전직 대통령의 수감 소식을 전하며 조롱·희화화하는 듯한 내용을 방송한 KBS-1AM '주진우 라이브'와 tbs(교통방송) FM '김어준의 뉴스공장' 등에 대해선 행정지도인 ‘의견제시’를 결정했다. 관련 법령에 따라 공표가 금지된 여론조사 결과 일부를 방송화면에 자막으로 고지한 tbs TV '김어준의 뉴스공장 1~2부'에 대해서는 ‘의견진술’을 청취한 후 심의하기로 결정했다.

