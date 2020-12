속보[아시아경제 최석진 기자] 부산지방검찰청 여성아동범죄조사부(부장검사 김은미)가 강제추행 혐의를 받고 있는 오거돈 전 부산시장에 대해 사전구속영장을 청구한 것으로 16일 알려졌다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr