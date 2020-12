엘앤에프, LG에너지솔루션에 1조원대 공급 계약

[아시아경제 황윤주 기자] LG에너지솔루션이 2차전지(전기차 배터리) 양극재를 생산하는 ' 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 71,500 전일대비 14,500 등락률 +25.44% 거래량 9,827,526 전일가 57,000 2020.12.16 15:30 장마감 관련기사 엘앤에프, 커뮤니티 활발... 주가 24.56%.엘앤에프, 2차전지(소재/부품) 테마 상승세에 5.38% ↑‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close '와 1조4000억원 규모의 양극재 공급계약을 체결했다.

엘앤에프는 16일 LG에너지솔루션 및 자회사와 1조4547억원의 양극재 공급계약을 체결했다고 16일 공시했다. 엘앤에프는 내년부터 2022년까지 향후 2년간 국내외 LG에너지솔루션 공장에 배터리의 용량과 출력을 결정하는 핵심 소재인 양극재를 공급하게 된다.

업계에 따르면 엘앤에프는 니켈 함량이 높은 NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄) 양극재를 생산에 LG에너지솔루션에 공급할 예정이다. 양극재 내 니켈 함량이 90%에 달하고 비싼 코발트 함량은 5% 이하로 줄인 NCMA 배터리는 값싼 알루미늄 소재를 추가해 가격경쟁력을 높이고, 출력 성능을 높인 배터리 유형이다.

양극재 내 니켈 함량이 높아질수록 배터리 에너지 밀도가 향상돼 전기차의 주행거리를 늘지만, 동시에 열에 의한 폭발 위험도 커져 니켈 함량을 높이기 위해서는 고도의 기술력이 필요하다.

LG에너지솔루션은 수년간의 연구 과정을 거쳐 기존 NCM(니켈·코발트·망간) 양극재에 알루미늄 물질이 추가된 NCMA 배터리 개발에 성공했다.

LG에너지솔루션은 엘앤에프로부터 NCMA 양극재를 공급받고, 이를 바탕으로 신규 수주한 테슬라 전기차 모델Y와 GM 전기차에 내년 하반기께 NCMA 배터리를 공급할 것으로 전해졌다.

한편, 엘앤에프는 2차전지 양극재를 제조하는 기업으로, 고(故) 허만정 LG그룹 공동 창업주의 증손자인 허제홍 대표가 이끌고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr