美 영부인, 노마스크로 어린 환자들에게 책읽어줘 논란

[아시아경제 이창환 기자] 미국 영부인 멜라니아 트럼프 여사가 크리스마스를 앞두고 어린이병원에서 마스크를 쓰지 않고 동화책을 읽어줬다가 논란에 휩싸였다.

15일(현지시간) CNN 등에 따르면 멜라니아 여사는 이날 워싱턴DC에 있는 국립어린이병원을 찾아 어린 환자들에게 동화책을 읽어주는 행사에 참여했다.

멜라니아 여사는 마스크를 착용하고 행사장에 입장한 뒤 동화책을 읽고자 자리에 앉으면서 벗었다.

CNN방송은 국립어린이병원 정책상 병원 내에선 모든 사람이 마스크를 항상 써야 한다면서 멜라니아 여사가 이를 어겼다고 주장했다.

이에 백악관은 "워싱턴DC 지침에 따르면 청중 앞에서 연설할 땐 6피트(약 1.8m) 내 아무도 없으면 마스크를 착용하지 않아도 된다"며 "멜라니아 여사의 경우 12피트(약 3.6m) 내 아무도 없었다"라고 반박했다.

백악관은 또 행사와 관련된 모든 방문객이 마스크를 착용하고 거리 두기를 준수했으며 참여인원을 제한했다고 밝혔다. 실제 이날 멜라니아 여사 앞에서 동화를 들은 아동도 2명뿐이었다.

병원 측도 워싱턴DC 보건당국 지침을 들어 백악관과 같은 해명을 내놨지만 CNN은 병원 측이 해명 시 자신들의 정책을 언급하지는 않았다고 지적했다.

