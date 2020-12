전남어린이급식관리지원센터 ‘학부모 현장 참관 프로그램’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 식품영양학과에서 위탁 운영 중인 전남 어린이급식관리지원센터는 어린이급식소 현황과 센터 역할·필요성 홍보를 위해 회원 시설을 대상으로 ‘학부모 현장 참관 프로그램’을 운영했다고 16일 밝혔다.

올해 학부모 현장 참관 프로그램은 코로나19 확산 예방을 위해 대면과 비대면 방식을 병행했다.

회원 시설 3개소에서 학부모들과 함께 급식의 위생안전·영양 현황을 점검하는 조리실 모니터링 체험, 영·유아 적정 배식 교육은 대면 방식으로 진행했다.

비대면 ‘로컬푸드 원정대’를 통해서는 회원 시설 학부모 500명에게 전남도 로컬푸드와 마스크 스트랩 만들기 키트, 위생물품 및 교육자료를 드라이브 스루 방식으로 전달했다.

노희경 전남 어린이급식관리지원센터장은 “앞으로도 우리 아이들이 안전한 환경에서 균형 잡힌 급·간식을 제공받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

