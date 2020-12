[아시아경제 이창환 기자] 16일 일본 도쿄도에서 678명의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 새로 확인됐다고 현지 언론이 보도했다.

이날 도쿄도의 코로나19 신규 확진자 수는 지난 12일 621명을 넘어선 하루 최다다. 도쿄도의 누적 확진자는 4만8668명이다.

도쿄도는 주류 판매 음식점 등에 다음 달 11일까지 영업시간을 오후 10시까지 단축해줄 것을 요청했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr