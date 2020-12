고양시, 고위험시설 종사자 '항원 전수검사' 실시

시 예산 2억 2천만 원 투입… 2,000여 종사자 신속 항원검사 추진

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시에서 12월 들어 3번째 요양병원에서 확진자가 발생해 고양시가 신속한 대책 마련에 나섰다.

고양시는 "우선 시 예산 약 2억2,000만 원을 들여 신속 항원키트 2만2,000개를 구입, 17·18일 양일간 노인요양시설·장애복지시설 등 372개소 고위험시설 종사자 1만2,000여 명에 대해 신속 항원검사를 하기로 했다"고 16일 밝혔다.

신속 항원검사 결과 양성판정을 받을 경우 PCR검사를 추가 실시하고, 대상자들은 결과확인 전까지 자가격리조치 할 예정이다. 또한 PCR 검사 결과까지 양성 판정을 받게 되면, 해당 요양 시설의 입소자까지 검사범위를 확대하기로 했다.

지난 14일 확진자가 발생한 미소아침요양병원과 관련, 전날(15일) 관련자 총 212명 중 207명에 대해 전수검사를 한 결과 27명의 확진자를 조기 발견했다. 개별검사자 및 휴직자 3명을 포함해 현재까지 확진자 수는 총 30명이다. 시는 16일, 2차 전수검사를 진행 중이다.

현재까지 고양시 소재 요양원 7곳·요양병원 1곳·주간 보호센터 1곳 등 총 9개소 고위험 시설에서 코로나19 검사를 받은 인원은 총 2,104명이며, 이 중 101명이 확진판정을 받았으며 6명이 사망했다.

이재준 고양시장은 "고위험시설 종사자와 입소자에 대산 전수검사를 해 피해를 미리 방지하고, 3차대유행에 대비한 다양한 방역 대책으로 시민 불안을 해소해나갈 것"이라고 강조했다.

한편 시는 지난 11일부터 3일간 대중교통 중심지역인 화정 문화광장(화정역 4번 출구), 고양관광정보센터(정발산역 1, 2번 출구), 경의선 일산역 광장 등 3개소에 코로나19 선별검사소를 추가 설치했다. 이미 11일 운영을 재개한 '안심카' 선별진료소(주교 제1공영주차장)와 함께 총 4개의 임시선별검사소를 운영하고 있다.

