日 화장품 대기업 DHC회장 한국인 비하 논란

[아시아경제 권재희 기자] 일본 유명 화장품 대기업 DHC가 요시다 요시아키 회장 명의로 올린 홈페이지 글에서 재일 한국인을 비하해 물의를 빚고 있다.

16일 DHC의 온라인 판매 사이트에 따르면 지난달 요시다 회장이 발표한 '자포자기 추첨에 대해서'라는 제목의 글이 올라와있다. 이 글에서 요시다 회장은 건강보조식품 경쟁사인 산토리와 자사를 비교하며 "산토리의 CF에 기용된 탤런트는 어찌 된 일인지 거의 전원이 코리아(한국) 계열 일본인이다. 그래서 인터넷에서는 '존톨'라고 야유당하는 것 같다"라고 썼다.

존토리는 재일 한국인 등을 멸시하는 표현인 '존'에 산토리의 '토리'를 합성한 말이다.

요시다 회장은 "DHC는 기용한 탤런트를 비롯해 모든 것이 순수한 일본 기업"이라며 경쟁사와 재일 한국인을 모두 깎아내렸다.

CEO가 나서서 이처럼 차별을 조장하는 글을 올린 사실이 알려지면서 논란이 확산했다.

이날 트위터에는 "#차별기업 DHC의 상품은 사지 않습니다"는 메시지를 붙인 항의 글이 이어졌다.

트위터 아이디 '@8110_mine'를 쓰는 한 이용자는 "기업의 대표로서 이런 발언을 하는 것은 어떤지 모르겠다"고 의문을 드러내고서 "수개월 전에 여기서 건강보조식품을 샀고 슬슬 또 살까 생각했지만 사는 것을 그만두겠다"고 썼다.

DHC 측이 혐한 언동을 일삼은 것은 이번이 처음이 아니다.

지난해에는 이 회사의 자회사인 DHC TV에 출연한 극우 성향의 인사가 한국의 일본 제품 불매운동에 대해 "한국은 원래 바로 뜨거워지고 바로 식는 나라"라며 "일본은 그냥 조용히 두고 봐야 한다"고 말한 바 있다. 또 다른 출연자는 평화의 소녀상에 대해 "예술성이 없다"며 "내가 현대미술이라고 소개하며 성기를 내보여도 괜찮은 것인가"라고 망언을 했다.

이 방송은 심지어 "일본인이 한글을 통일해 지금의 한글이 됐다"며 역사를 왜곡하는 발언도 유포했다.

인터넷 매체 버즈피드 저팬에 따르면 요시다 회장은 2016년 2월 홈페이지의 회사 소개 코너에 올린 메시지에서도 재일 한국·조선인을 '사이비 일본인'이라고 비하하고서 "모국으로 돌아가면 좋겠다"고 썼다.

