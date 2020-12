여수상공회의소, 제23대 9차 상임의원회 개최

포스트코로나시대 대응 신규사업 및 비대면 전환사업 발표

정부 및 지자체 협력사업 강화, 재정건전성 확보 노력

올해 신회관 건립 공로자 공로패 수여

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수상공회의소(회장 박용하)가 16일, 여수상의 회의실에서 「제23대 9차 상임의원회」를 개최하고 내년도 사업계획 및 예산(안) 등을 심의·의결했다.

코로나19 방역수칙을 준수하면서 진행된 이날 회의에서 여수상의는 내년도 사업 목표를 급변하는 국내외 경제상황과 코로나19 유행에 따른 사회·경제적 변화 속에서 지역산업의 미래 경쟁력 제고방안을 모색해 지역경제의 활력을 불어넣고, 시대흐름에 맞춘 실질적인 회원서비스 제공을 통해 회원사 생산성 향상과 역동적인 기업환경을 조성하겠다고 밝혔다.

특히, 내년도 중점추진사업으로 코로나19 환경속에서 회원사 경영활동 지원과 근로복지환경 개선 등을 위해 「화상회의 시스템 구축 지원사업」, 「회원사 임직원 가족 건강검진비 지원사업」, 「On-Off 병행 저명인사 초청 강연회」, 「기업실무패키지 온라인 강좌」, 「온라인 법정의무교육 사이트 구축」, 「비대면 온라인 콘텐츠 활용 실무강좌」, 「여수국가산단 홍보동영상 제작」, 「가족사랑 드라이브인 무비데이」 등 시대흐름에 맞춘 신규사업과 「석유화학산업 미래전망 온라인 심포지엄」, 「언택트 MICE 포럼」 등 지역 미래 경쟁력 제고를 위한 사업도 대폭 시행할 계획이다.

또한, 회비 이외에 상의운영재원 확충과 기업지원서비스 강화를 위해 일자리지원센터, 교육지원센터 사업도 강화하기로 했다. 기존에 시행중인 「청년재직자내일채움공제」, 「청년디지털일자리사업」, 「청년일경험지원사업」, 「청년잡매칭지원사업」, 「시내버스 운수종사자 양성사업」, 「산업단지 근로자 무료통근버스 지원사업」, 이 외에 「청년내일채움공제」, 「대·중·소 상생형 공동훈련센터 운영사업」, 「지게차 운전원 양성사업」등의 정부 및 지자체 협력사업도 새롭게 유치하여 시행할 예정이다.

여수상의 관계자는 “코로나19 재확산 우려 등으로 국내외 경제 침체가 지속되는 상황속에서 회원사의 경영 정상화와 재도약을 위해 기업애로해소와 회원사 맞춤형 서비스 지원을 내년도 중점추진과제로 삼고 사업을 추진해 나가겠다.”고 밝혔다.

한편, 이날 회의에 앞서 올해 여수상의 신회관 건립에 기여한 공로자에 대한 공로패 수여식도 함께 진행됐다.

이날 수상자로는 장세길 여수시 건설교통국장, 김종호 동진건설 대표이사, 박종팔 엑스포종합건설 대표이사, 서현경 여수상의 총무차장, 박철원 여수상의 총무과장이 수상했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr