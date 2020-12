리만코리아, 대구시 다문화가정에 1억8000만원어치 '화장품' 기탁

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 대구에 본사를 두고 있는 화장품회사 ㈜리만코리아(대표이사 김경중)가 16일 1억8000만원 상당의 자사 물품을 대구사회복지공동모금회에 전달했다.

이날 오전 대구시청에서 열린 전달식에는 채홍호 대구시 행정부시장, 김경중 ㈜리만코리아 대표이사, 배우 김하늘, 김수학 대구사회복지공동모금회장, 임시아 대구건강가정다문화가족지원센터협회장 등이 참석했다.

'매년 최소 1억원(물품 등)을 기부해 1000명의 아름다움을 밝힌다'는 자사의 '1·1·1 커밋먼트(COMMITMENT) 프로젝트' 일환으로 이번 행사를 마련했다는 게 ㈜리만코리아의 설명이다. 기탁된 물품은 대구사회복지공동모금회를 통해 다문화 가정 여성들에게 전달될 예정이다.

보타랩 모델 김하늘은 "뜻깊은 행사에 함께할 수 있어서 기쁘다"며 "이번 기부가 연말연시 많은 분들에게 따뜻한 위로와 격려가 되었으면 좋겠다"라고 전했다.

김경중 ㈜리만코리아 대표이사는 "앞으로도 다양한 사회공헌활동으로 모든 여성들에게 아름다워질 기회를 제공하고, 따뜻하고 아름다운 세상을 만들어가는 데 함께 노력하겠다"고 약속했다.

