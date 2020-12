한국테크놀로지, 관계사 관련 검찰 고발 모두 무혐의

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 한국테크놀로지 한국테크놀로지 053590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,270 전일대비 30 등락률 +2.42% 거래량 4,682,557 전일가 1,240 2020.12.16 13:36 장중(20분지연) 관련기사 [인사] 한국그룹한국테크놀로지 자회사, ‘2020 건설협력증진대상’ 공로상 수상한국테크놀로지 자회사, 518억 규모 대구 신암동 주상복합 신규 수주 close (대표 신용구, 이병길)는 지난 7월 정현준씨 외 1인이 서울중앙지검에 제기한 한국코퍼레이션 횡령·배임 의혹 고발 관련 검찰 조사 결과 김용빈 회장은 물론 신용구 대표이사 및 관련된 모든 전·현직 임원진에 ‘무혐의 종결’ 처분이 내려졌다고 16일 밝혔다.

앞서 서울중앙지검은 고발인 주장에 따라 한국코퍼레이션 관련 광범위한 분야의 전 과정을 들여다보고 횡령, 배임, 부정행위 등의 범죄 혐의가 있었는지에 대한 수사를 진행한 바 있다.

검찰이 지난 15일 공개한 사건 처분 결과에 따르면 “고발 접수에 따라 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 배임 및 횡령 혐의에 대해 수사한 결과 모두 혐의없음으로 처분됐다”라며 무혐의 종결 이유를 전했다.

검찰이 피고발인 전원에게 ‘무혐의’로 사건 종결을 통보하면서 김용빈, 조성완, 성상윤, 문원호, 김현겸, 신용구 등 한국코퍼레이션과 관련된 전·현직 임원진은 모두 억울한 혐의를 벗게 됐다.

신용구 한국테크놀로지 대표이사는 “수사 결과에 나와 있듯 해당 고발은 근거 없는 악의적 고발이다”라며 “이로 인해 한국테크놀로지와 대우조선해양건설 임직원들은 주주 및 고객사, 금융사 등에 해당 사안을 해명하느라 진땀을 빼야 했다. 무고한 사람에게 고발장을 남발한 자에 대해선 법과 원칙에 따라 단호히 대처할 것”이라고 말했다.

또한 “회사에 악영향을 끼치며 주가의 발목을 잡던 해당 건이 모두 무혐의로 완전히 종결됐고, 회사와 관련한 모든 민·형사적 문제가 해소돼 당사 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다”라며 “최근 2달간 3390억원 규모의 릴레이 신규 수주에 성공했으며 보름 정도 남은 올해 연말까지 지난 두 달에 버금가는 추가 수주를 예정하고 있어 재무구조와 더불어 회사의 미래가 더욱 탄탄해질 전망이다. 환기종목 탈피도 시간문제라고 생각한다”라고 덧붙였다.

한편 한국코퍼레이션도 “검찰 조사 결과 전원 무혐의 종결 처분을 받았다”라는 내용을 공개하며 현재 추진 중인 재감사를 통과 시켜 거래재개에 반드시 성공하겠다는 입장을 내놨다. 한국테크놀로지는 과거 한국코퍼레이션의 자회사였지만, 현재는 매각돼 관계사에서 벗어나 있는 상태다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr