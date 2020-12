김천시, 내년 '공유형 전동킥보드' 시스템 구축 … 용역 최종보고회 마쳐

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 김천시는 15일 시청에서 '마이크로 e모빌리티 시스템구축 연구용역' 최종보고회를 개최했다.

김천시는 경북도와 함께 혁신도시 내 공유형 전동킥보드 시스템을 구축하기 위해 지난 6개월 간 기초 연구용역을 시행해 왔다. 도심에서 사용 가능한 전동킥보드 등 '마이크로 e모빌리티'는 현재 각광받는 미래형 이동수단 중 하나다.

기차, 버스 등 대중교통과 연계해 라스트 마일(last mile·도심 내 최종 목적지까지 남은 짧은 거리)을 이동하는데 적합해 최근 많은 지자체에서 도입하고 있다.

보고회에선 공유 서비스에 대한 높은 수요를 바탕으로 구체적인 계획안이 논의됐다. 사전 설문조사 결과, 300명 가운데 274명(91.5%)가 공유 서비스 사용을 희망한다고 응답했다.

이번 용역을 수행한 (재)경북IT융합산업기술원에서는 전동킥보드 계획안과 더불어 공유형 마이크로 e모빌리티 시스템을 통한 미래도시 청사진을 제시했다.

1단계로 공유 모빌리티(전동 킥보드) 구축, 2단계 마이크로 e모빌리티 플랫폼 개발(공유형 초소형 전기차 활용, 근거리 물류배달 서비스 등), 3단계 자율주행셔틀 서비스 등으로 관련 서비스를 확대해 나갈 방침이다.

김천시는 1단계 전동 킥보드의 경우 10~20억원의 예산을 들여 늦어도 내년 후반기부터 시작할 방침이다.

김충섭 시장은 “공유형 전동 킥보드 시스템의 구축이 시민들의 삶의 질 향상으로 이어져 더 살기 좋은 김천시가 되는데 이바지할 것"이라며 "용역이 실제 사업으로 추진될 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

