러시아워 교통정리하던 경찰관, 차에 치여 사흘째 의식불명

부산 해운대경찰서 20대 A경장, 4개월 전 결혼한 신랑

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 붐비는 교차로에서 교통정리를 하던 경찰이 차량에 치여 수술을 받았으나 사흘째 의식을 되찾지 못하고 있다.

이 20대 경찰관은 4개월 전 결혼한 신혼상태여서 안타까움을 더하고 있다.

부산경찰청에 따르면 지난 14일 오후 6시 47분께 해운대구 재송동 과정교 입구 교차로에서 A경장(29세,남)이 퇴근길 러시아워에 교통정리를 하다 해운대경찰서 방향에서 광안대교 방면으로 좌회전하던 차량에 정면으로 치였다.

사고 직후 현장을 지나가던 119구급대원이 응급조치후 A경장을 병원으로 긴급 후송했다. 뇌수술을 마쳤지만, 현재까지 의식불명으로 A경장은 중환자실에서 치료받고 있다.

A경장은 2016년 발령받아 근무 중이며, 4개월 전 결혼한 신랑이다.

A경장을 친 가해차량은 정상 신호에 따라 주행 중이었고, 음주운전은 아닌 것으로 알려졌다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr