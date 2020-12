'세금 투입' 공공일자리 집중하더니…신규 채용 421% 폭증

전체 종사자수 2분기 연속 감소

고용노동부 조사 이래 처음

교육서비스업 채용 29.7%↓

[아시아경제 김보경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 국내 사업장 종사자 수가 처음으로 2분기 연속 감소한 것으로 나타났다. 종사자 수가 줄었다는 것은 일자리 규모 자체가 감소했음을 뜻한다. 하지만 이 가운데 정부 공공일자리 채용은 지난해보다 400% 넘게 늘어, 세금을 투입한 일자리가 고용시장을 지배하고 있음을 시사했다.

16일 한국고용정보원의 '사업체노동력조사로 본 최근 입이직 동향'에 따르면 국내 사업장 전체 종사자 수는 지난 2분기 1830만명으로 전년 동기 대비 1.6% 감소한 데 이어 3분기에도 0.6% 줄었다. 전체 종사자 수가 줄어든 것은 물론이고 2분기 연속 감소한 것은 2011년 고용노동부가 사업체노동력조사를 발표한 이후 이번이 처음이다.

종사자 수 감소는 코로나19 확산 우려로 대면 서비스산업 채용이 직격탄을 맞았기 때문이다. 교육서비스업(-29.7%), 예술ㆍ스포츠 및 여가 관련 서비스업(-18.9%), 숙박ㆍ음식점업(-18.3%) 등에서 감소세가 두드러졌다.

반면 정부 주도 공공일자리 사업 채용은 3분기 421.6% 폭증했다. 이 기간 공공일자리가 몰려 있는 '공공행정ㆍ국방 및 사회보장 행정' 분야의 신규 채용 규모는 7만4600명을 기록했다. 이 가운데 대부분은 단기일자리인 임시일용직(7만2700여명)이 차지한 것으로 나타났다. 상용직은 1900명에 불과했다. 지난 9월 이 분야 종사자 수는 96만2000명으로 전년 동월 대비 25.9%(19만9000명) 증가했다.

남예지 고용정보원 연구원은 "공공행정ㆍ국방 및 사회보장 행정은 임시일용직을 중심으로 채용 증가 폭이 확대되는 추세"라며 "경기 침체를 막기 위한 정부 주도 공공일자리 사업 등의 효과 때문"이라고 분석했다.

국민 세금으로 만든 일자리가 사실상 고용시장을 견인하고 있는 것이다. 특히 코로나19 극복 희망일자리 사업 등 정부와 지방자치단체 주관의 일자리 사업 확대 영향이 컸다. 대부분 추가경정예산(추경) 사업으로 올해 말까지 한시적으로 운영된다.

