폭스바겐코리아, 2021년형 투아렉 출시…가격 8390만원부터

[아시아경제 김지희 기자] 폭스바겐코리아가 상품성을 개선한 2021년형 투아렉을 16일 출시했다.

3세대 신형 투아렉은 합리적인 가격과 상품성을 앞세워 지난 2월 출시 직후 수입 럭셔리 스포츠유틸리티차량(SUV) '톱3'에 등극한 모델이다. 이번 연식변경을 거치며 외관에 새로운 변화가 더해졌다. 2021년형 투아렉부터 전면 라디에이터 그릴과 트렁크, 휠에 장착되는 엠블럼에 모두 2D 디자인으로 간결해진 신규 로고와 폰트가 적용된다.

실내도 업그레이드 됐다. 스티어링 휠은 터치 인터페이스로 변경됐으며 스티어링 휠의 중앙에도 새로운 엠블럼이 적용된다. 또한 전 트림에 ADAS 오버뷰 버튼이 추가돼 ADAS 기능을 한눈에 확인하고 제어할 수 있게 됐다. 프리미엄, 프레스티지 모델에는 패들 쉬프트가 추가되고, R-Line 모델에는 스포티한 감성을 더해주는 타공 타입의 핸들 디자인이 반영됐다.

2021년형 투아렉은 세 가지 모델(프리미엄, 프레스티지, R-Line)이 제공되며 세 모델 모두 3.0리터 V형 6기통 디젤엔진을 탑재했다. 최고출력 286마력, 최대토크 61.2㎏·m를 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 걸리는 시간은 6.1초, 최고속도는 235㎞/h다. 공인 연비는 10.3㎞/ℓ다.

2021년형 투아렉은 3.0 TDI 프리미엄 8390만원, 3.0 TDI 프레스티지 8990만원, 3.0 TDI R-Line은 9790만원으로 책정됐다. 현행 개소세 인하분을 반영하면 각각 8275만6000원, 8864만9000원, 9659만5000원으로 구입 가능하다.

폭스바겐코리아는 2021년형 투아렉의 출시를 기념해 연말 특별 프로모션도 실시한다. 2021년형 투아렉 3.0 TDI 프리미엄의 경우 폭스바겐파이낸셜서비스를 이용하면 14%, 현금 구매 시 12%의 할인 혜택이 제공되며, 차량 반납 보상 프로그램을 이용하면 추가로 300만원을 지원받을 수 있다. 만약 12월 한 달 간 위 프로모션 및 차량 반납 보상 프로그램을 이용해 3.0 TDI 프리미엄 모델을 구입할 경우 개소세 인하분을 반영해 약 6800만원대에 2021년형 투아렉을 소유할 수 있다.

상위 모델인 프레스티지 모델은 폭스바겐파이낸셜서비스 이용 시 8%, 현금 구매 시 5% 할인 혜택이 제공되며, R-Line모델은 폭스바겐파이낸셜서비스 이용 시 7%, 현금 구매 시 5%의 할인 혜택이 제공된다.

