[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한남대는 대덕구청과 업무협약을 체결해 구가 추진하는 ‘그린뉴딜 캠페인’에 동참키로 했다고 16일 밝혔다. 협약은 대학이 주 1회 구내식장에서 ‘채식하는 날’을 운영하고 그린라이프 캠페인의 일환으로 플라스틱 사용 및 온실가스 배출 절감을 위한 ‘나무칫솔 사용하기’, ‘불필요한 이메일 지우기’ 등을 실천하는 것을 핵심으로 체결됐다. 이광섭 총장(오른쪽 네 번째)과 박정현 대덕구청장(오른쪽 다섯 번째) 등이 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 한남대 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr