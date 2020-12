靑, 사이버안보회의 개최…"코로나 백신기업 해킹 점검"

[아시아경제 손선희 기자] 청와대는 16일 서훈 국가안보실장 주재로 '국가사이버안보정책조정회의'를 열고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신기업 해킹 등 사이버 위협 현황을 점검하고 정부의 대응방안을 논의했다고 밝혔다.

청와대 국가위기관리센터에서 화상으로 개최된 이날 회의에는 16개 부처 차관급 관계자가 참석했다. 서 실장은 "올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 원격수업·재택근무 등 비대면화 확산과 디지털 전환 가속화로 사이버안보의 중요성이 그 어느 때보다 부각된 한 해"라며 "비대면의 일상화 시대에 새로운 안보위협 대응을 위한 사이버 과제를 점검하고 선제적으로 대응할 것"이라고 말했다.

아울러 "범정부 차원에서 추진 중인 '한국판 뉴딜'의 핵심인 '디지털 뉴딜'의 성패는 사이버안전에 달려있다고 해도 과언이 아니"라며 "관련 부처들이 사이버공간에서 한국판 뉴딜의 안전한 구현을 책임진다는 각오로 준비해 달라"고 당부했다.

참석자들은 '국가 사이버안보 100대 과제'의 성과 점검과 부처별 포스트 코로나 시대 대응 방안 및 부처 간 협업 강화 방안에 대해 토론했다. '국가사이버안보정책조정회의'는 국가 차원의 사이버전략·정책 등의 심의·조정을 위해 매년 개최된다.

