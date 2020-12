주택금융공사, 은퇴금융 토크콘서트 온라인 진행

금융·부동산 정보 온라인으로 제공

[아시아경제 박선미 기자] 한국주택금융공사(HF)는 안정적인 은퇴설계 및 노후생활에 도움을 주기 위해 금융·부동산 정보를 제공하는 ‘은퇴금융 토크콘서트’를 온라인으로 진행한다고 16일 밝혔다.

이 토크콘서트는 ‘사회적 거리두기’에 발맞춰 비대면·온라인 방식으로 진행된다. ▲정재기 FLP 컨설팅 센터장의 ‘은퇴 이후 효율적인 재무설계’ ▲서정렬 영산대학교 교수의 ‘은퇴 이후 다양한 자산관리’ 등 은퇴금융 및 부동산 전문가 특강으로 구성돼 있다.

은퇴준비에 관심 있는 국민이면 누구나 무료로 수강할 수 있으며, HF공사 홈페이지 또는 HF공사 유튜브 계정(한국주택금융공사)에서 시청할 수 있다.

HF공사 관계자는 “이번 콘서트가 은퇴 이후의 안정적인 삶을 설계하는 데 도움이 되길 바란다”면서 “공사는 앞으로도 국민의 행복한 노후생활을 지원하기 위해 다양한 금융교육을 제공하도록 노력하겠다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr