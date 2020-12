삼성카드, 1000억원 규모 ESG 채권 발행

중소가맹점 금융지원, 친환경 차량 금융서비스 등 활용

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드는 중소 가맹점 금융지원 등 사회적 가치창출을 위해 1000억원 규모의 환경·사회·지배구조(ESG)채권을 발행했다고 밝혔다. ESG채권은 환경·사회·지배구조 등 사회적 가치 증대에 중점을 뒀다.

이번에 발행한 삼성카드 ESG 채권은 5년 만기로 총 1000억원 규모이며, ESG 인증기관인 딜로이트 안진회계법인으로부터 채권 관리체계 인증을 획득했다.

삼성카드는 ESG채권 투자자를 모집하면서 중소가맹점 금융지원과 친환경 차량 금융서비스 등에 자금을 활용할 계획이다.

삼성카드 관계자는 "ESG 채권 발행을 통하여 중소가맹점 지원 및 친환경 차량 금융서비스 등 사회적 가치 창출을 위한 안정적인 자금 사용이 가능할 것"이라며 "최근 ESG 경영에 대한 사회적 관심이 증가함에 따라 관련 경영활동을 지속적으로 추진할 예정"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr