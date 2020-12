속보[아시아경제 임주형 기자] 16일 충남 보령시 아주자동차대학에서 20명이 무더기로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 걸렸다.

보령시에 따르면 이들(보령 36∼55번)은 아주자동차대학 기숙사에서 생활하는 베트남 유학생이다.

시는 지난 14일 밤 아주자동차대학 기숙사에서 생활하는 한 베트남 유학생이 코로나19 확진 판정을 받자 전체 입소생을 대상으로 검사를 했다.

