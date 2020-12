신세계 시코르, 올해 베스트 상품 최대 55% 할인

[아시아경제 이승진 기자] 뷰티 편집숍 신세계 시코르가 18일부터 31일까지 전 점에서 ‘시코르 2020 베스트 어워즈’를 열고 각 카테고리에서 1위에 선정된 제품들을 선보인다.

먼저 베스트 상품 중 8개를 포함한 14만원 상당의 ‘시코르 베스트 뷰티박스’를 선착순 100명에게 증정한다. 18일부터 강남, 강남역점, 대구, 아이파크몰, 홍대점 5곳에서 진행하는 이 이벤트는 15만원 이상 구매고객이 대상이다.

시코르의 인기 아이템인 8개 제품은 인기 뷰티 디렉터 김미구가 직접 선정했다. 메이크업, 스킨케어 등 각 분야에서 제일 잘 나갔던 제품만을 뽑았다.

힌스의 듀뎁스 아이섀도우 팔레트, 오노마 원더투모로우 에센스, 라곰 셀러스 선젤 듀오, 나스 블러쉬, 헤라 센슈얼 파우더매트, 케라스타즈 마스크 익스텐셔니스테 75ml, 헉슬리 클렌징 오일 딥 클린 딥 모이스트, 클레어스 서플 프레퍼레이션 페이셜토너 200ml 등이다. 8개 제품이 담긴 ‘시코르 베스트 뷰티박스’는 A, B 두 가지 버전으로 나눠 구성했다.

시코르 매장과 시코르닷컴에서도 ‘베스트오브 베스트’ 기획전을 통해 해당 제품을 만날 수 있다. 시코르 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS) 채널에서는 베스트 상품 선정 이유와 사용법 등도 소개한다.

18일부터 진행하는 베스트 어워즈 기간에는 5만원 이상 구매 고객에게 화장품 정리 수납함을 사은품으로 제공한다. 컬러는 흰색과 노란색 두 가지 중 선택 가능하다.

20일까지는 최대 55% 할인하는 시코르 세일을 준비했다. 온라인과 오프라인 동시에 열리는 이번 행사에서는 카테고리 별로 사랑 받은 다양한 제품을 특별한 프로모션을 통해 선보인다. 베네피트 프리사이슬리 마이브로우펜슬 15%, 시코르 치크&하이라이터 브러시는 20%, 나스 아쿠아 글로우 쿠션은 10% 할인된 가격에 판매한다.

18일부터 20일까지 카카오페이(카카오머니) 3만원이상 구매 고객에게는 5000원 할인 행사도 진행한다.

시코르는 올 상반기에 처음 선보였던 시코르 베스트 어워즈를 통해 한국의 대표적인 K뷰티 행사로 발돋움 한다는 계획이다. 행사 기간 동안에는 오프라인 매장뿐 아니라 온라인몰인 SSG닷컴에서도 관련 기획전을 만날 수 있다.

최영완 신세계백화점 시코르 팀장은 “뷰티 마니아들의 놀이터 시코르에서 모두가 즐길 수 있는 뷰티 축제가 펼쳐진다”면서 “올 한해 시코르에서 가장 사랑 받은 제품을 특별한 프로모션을 통해 선보이며 고객들에게 차별화된 경험을 선사할 것”이라고 말했다.

