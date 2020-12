경기소방본부, 소방법규 위반 업체·공사현장 146곳 '적발'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 내 소방관련 업체나 공사현장에서 무면허로 소방시설을 설치하거나 책임 소방기술자를 현장에 배치하지 않은 경우가 여전히 많은 것으로 조사됐다.

경기도소방재난본부는 올해 2월부터 10월까지 소방공사 부실시공 및 감리 근절을 위해 소방관련 업체 2279곳과 공사현장 1429곳 등 총 3708곳을 대상으로 집중 점검을 벌여 3.9%인 146곳을 적발했다고 16일 밝혔다.

주요 위반 사례를 보면 A소방관련 업체는 소방기술자 자격을 대여 받아 마치 기술자가 근무하는 것처럼 허위로 서류를 꾸미다 적발돼 입건됐다.

B업체는 기술인력 변경 시 30일 내 신고하도록 한 등록사항 변경신고를 위반해 과태료 200만원이 부과됐다.

C공사현장은 소방시설 공사업 등록을 하지 않고 무면허로 소방시설을 시공하다 적발됐다. D공사현장은 책임 소방기술자를 현장에 배치하지 않아 과태료 200만원 처분을 받았다.

경기소방본부 관계자는 "소방공사 부실시공과 부실감리를 뿌리 뽑기 위해 소방관련업 지도 및 감독을 꾸준히 실시할 계획"이라며 "소방청 등에 소방관련 업체 부실시공?감리 방지를 위한 제도개선을 건의할 예정"이라고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr