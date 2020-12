삼성전자, CES서 '최고혁신상' 4개 등 44개 어워드…TV부문 16개

[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 20,863,671 전일가 73,800 2020.12.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 '초극박 글라스 갤럭시 폴드', 기술대상 대통령상개인 매수에 소폭 반등 코스피, 2750선 회복 마감外人·기관 쌍끌이 매도세에 코스피·코스닥 모두 약보합 유지 close 가 내년 1월 온라인으로 진행되는 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2021'를 앞두고 '최고혁신상' 4개를 비롯해 'CES 혁신상' 44개를 수상했다.

미국소비자기술협회(CTA)는 15일(현지시간) 28개 부문에 걸쳐 CES 혁신상 수상 제품들을 발표했다.

삼성전자는 TV와 모바일 부문에서 최고혁신상 4개를 수상하며 기술 리더십을 인정받았다. 특히 TV부문에서는 10년 연속 최고혁신상을 수상하는 기록을 세웠다.

삼성전자는 최고혁신상을 포함해 TV(16개), 오디오(3개), 모니터(1개), 생활가전(9개), 모바일(11개), 반도체(4개)로 44개 혁신상을 받았다.

TV 부문에서는 차세대 디스플레이와 스마트 TV접근성이 최고혁신상을 받았다. 또한 내년에 출시할 신제품들과 '더 프리미어(The Premiere)', '더 테라스 사운드바(The Terrace Soundbar)' 등 최근 출시한 라이프스타일 제품과 가상 체널 서비스인 'TV플러스' 서비스 등이 혁신상의 영예를 얻었다.

생활가전 부문에서는 2021년형 '패밀리허브'와 '비스포크' 냉장고, '슬라이드인(Slide-in)' 레인지 등 라이프스타일 맞춤형 주방가전 제품들이 혁신상에 선정됐다.

모바일 부문에선 최고혁신상을 수상한 '갤럭시 노트20 5G·울트라 5G', '갤럭시 버즈+ BTS 에디션' 외 '갤럭시 Z 플립 5G', '갤럭시 A51 5G', '갤럭시 버즈 라이브', '갤럭시 워치3', '삼성 덱스' 등 다양한 제품군에서 혁신상을 받았다.

특히 올해는 웨어러블 제품에서 5개의 혁신상을 받으면서 약진했다. 이 가운데 갤럭시 버즈 라이브는 재활용 소재 사용, 제품 수명을 늘리는 교체 가능한 부품 설계 등의 노력을 인정 받아 친환경 디자인 부분에서도 혁신상을 수상했다.

반도체 부문에서는 Smart SSD 4TB, uMCP, LM283N+ 등이 혁신상을 수상했다. Smart SSD 4TB는 AI, 빅데이터, IoT 등 차세대 응용처에서 최상의 성능과 높은 전력 효율을 제공하는 제품이다.

한편 내년 1월 11일부터 14일까지 온라인으로 진행되는 세계 최대 전자 전시회 CES 2021에서 삼성전자는 '모두를 위한 보다 나은 일상(Better Normal for All)'이라는 주제로 참가해 다양한 기술과 신제품을 선보일 예정이다.

