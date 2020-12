[아시아경제 문혜원 기자] 브레빌은 2020 연말 감사제를 실시한다고 13일 밝혔다.

감사제는 내년 1월 17일까지 진행된다. 백화점 내 브레빌 직영 매장에서 대표 제품인 커피머신과 오븐, 주서기 등이 주요 판매 제품이다.

브레빌은 곧 출시 예정인 바리스타 프로 BES878을 20% 할인된 가격으로 판매한다.

스페셜티 커피를 위한 브레빌 전자동 브루워 BDC455도 15% 할인한다. ‘홈카페 기본템’으로 불리며 문의가 많았던 브레빌 듀얼 보일러 BES920과 스마트 그라인더 프로 BCG820도 세트로 구매 시 각각 20% 할인 혜택을 받을 수 있다.

구매 시 제품에 따라 미니 탬핑 매트, 너크박스, 더스트백 등 완벽한 홈카페를 위한 필수템을 사은품으로 제공한다.

