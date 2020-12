포항시, '독감 무료 예방접종' 50대 이상으로 확대

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 남·북구보건소에서 지난 7일부터 만 50세 이상 주민을 대상으로 인플루엔자 무료 예방접종을 확대 실시하고 있다고 13일 밝혔다.

주민등록상 포항시에 주소를 둔 주민은 오는 12월말까지 보건소 홈페이지에 공시돼 있는 지정의료기관을 찾으면 된다.

이번 접종은 관내 172개소 의료기관에서 실시된다. 포항시는 당초 자체예산으로 만 60-61세에 한해 무료 지원할 계획을 세웠으나, 코로나19 확진자가 연일 발생함에 따라 긴급히 만 50~59세까지 확대했다.

인플루엔자는 발열이나 기침 등 '코로나19' 증상과 구별하기 어렵다. 독감 유행 시기(12월~다음해 4월)와 예방접종 효과 지속기간(평균 6개월)을 고려하면, 미접종자는 12월안에 접종해야 한다.

포항시 남·북구보건소 관계자는 "인플루엔자 예방접종은 건강상태가 좋은날 평소 다니는 병의원에서 접종하는 것이 안전하며, 접종 당일은 몸에 무리가 가지 않도록 휴식을 취하고 접종 후 2~3일간 몸 상태를 주의 깊게 살펴야 한다"고 당부했다.

