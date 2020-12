목포이랜드노인복지관, 노인맞춤돌봄서비스 난방텐트 지원

[아시아경제 호남취재본부 박기동 기자] 사회복지법인 이랜드복지재단(이사장 박성경)이 운영하는 목포이랜드노인복지관(관장 강주호)은 지난 7일부터 10일까지 노인 맞춤 돌봄서비스 대상자 211명에게 난방 텐트를 지원했다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 노인 맞춤 돌봄서비스 대상자 중 겨울철 난방이 취약하거나 경제적 어려움으로 추위에 노출된 어르신들에게 지원했으며, 생활 지원사가 직접 방문해 설치했다. 이번 난방 텐트 지원이 겨울철 어르신 집의 웃풍을 막아주고 바깥 온도보다 5도 이상의 보온 효과를 낼 수 있어 난방비 절감에 도움을 줄 것으로 기대된다.

난방 텐트 지원을 받은 원산동의 어르신은 “집이 오래돼 웃풍이 심해 문풍지를 붙여 놓고, 이불을 여러 개 덮으며 잠이 들곤 했다”며 “난방 텐트를 지원해준 덕분에 올겨울은 따뜻하게 보낼 수 있게 됐다”고 감사를 전했다.

강주호 관장은 “어르신들의 따뜻한 겨울을 위해 도움을 주신 네이버 해피빈 관계자와 후원자분들께 감사드린다”며 “겨울철 추위에 노출된 어르신들이 소외되지 않도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

노인 맞춤 돌봄서비스는 일상생활 영위가 어려운 취약 노인에게 적절한 맞춤 돌봄 서비스를 제공해 안정적인 노후생활 보장, 노인의 기능·건강 유지 및 악화 예방을 목적으로 하는 서비스로 목포이랜드노인복지관은 목포시 2권역(총 7개 동, 860명)에 서비스를 제공하고 있다.

