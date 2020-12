서울 오후 5시까지 확진자 170명 … "병상 확보에 최선 다할 것"

[아시아경제 조인경 기자] 서울의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 수가 하루 400명에 육박하고 있는 가운데 서울시가 중증환자 전담병상 등 치료시설 확보와 임시선별검사소 추가 설치 등에 나선다.

서정협 서울시장 권한대행은 13일 오후 5시 시작된 '코로나19 비상대책회의' 모두 발언을 통해 "코로나19 상황이 지금껏 경험해 보지 못한 위기의 터널로 들어섰다"며 "자택 격리치료만큼은 막겠다는 각오로 임하겠다"고 밝혔다.

이날 0시부터 오후 5시까지 17시간 동안 서울에서 발생한 코로나19 확진자 수는 모두 170명으로 집계됐다.

서 권한대행은 "현재 서울의 중중환자 전담병상 68개 중 64개를 사용하고 있어 입원 가능한 병상은 4개"라며 "지난주 11개의 중증 병상을 추가 확보했고, 다음 주에는 10개를 확보할 예정"이라고 설명했다.

다만 서 권한대행은 사회적 거리두기 3단계 격상과 관련해 "3단계 격상은 일상의 모든 것을 멈춰야 하는 최후의 조치이며, 마지막 선택이 돼야 한다"며 유보적 입장을 취했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr