한파주의보 발령 앞두고 … 서울시, 24시간 재난안전대책본부 가동

[아시아경제 조인경 기자] 기상청이 13일 오후 9시를 기해 서울 전역에 한파주의보를 발령함에 따라 서울시는 이날 오후 2시부터 재난안전대책본부를 가동하고 24시간 비상근무에 들어간다고 밝혔다.

서울시와 25개 자치구 등은 한파로 인한 시민 피해가 없도록 상황총괄반과 생활지원반, 시설복구반, 농작물대책반, 구조·구급반 등 총 5개반 구성된 '한파 종합지원상황실'을 가동한다. 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염병 확산 상황에 따라 방역 조치를 준수하면서 운영할 예정이다.

시는 우선 노숙인 응급잠자리 공간 743명분을 제공하고 쪽방촌 주민을 위해 식품와 침구, 난방용품 등 겨울철 생필품을 지원한다. 응급잠자리, 쪽방주민 공동이용시설 이용 시엔 마스크 착용 의무화, 이용자 간 거리두기 등 방역수칙을 철저하게 준수하도록 했다.

홀몸어르신과 취약계층 보호를 위해 재난도우미 2만4000여명이 방문 및 안부전화 등을 통해 수시로 건강 관리와 안전을 살피고, 현장 순회 진료 등을 통해 건강 상태도 체크한다. 한파가 기승을 부리는 새벽 시간대엔 지하보도와 공원, 공중화장실 등 야외 취약지역 순찰과 보호 활동을 강화한다.

상수도시설의 경우 겨울 대책 기간 동안 수도계량기 동파 예방사업을 실시하고, 급수차와 물탱크, 병물 아리수 등 단수에 대비한 비상급수장비도 확보하기로 했다.

시는 앞서 12일 밤부터 제설대책 비상근무 체제에 들어가 인력 6500여명, 제설차량 및 장비 1200대, 제설제 3200t 등을 투입 했으며, 이같은 사전 제설작업 덕분에 강설·결빙으로 인한 큰 피해는 없었다. 13일 오전 7시40분 서울 전역에 내려졌던 대설주의보는 이날 오후 1시 해제됐다.

