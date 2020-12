거리두기 3단계 올라가면, 백화점·대형마트 어떻게?

[아시아경제 나한아 기자] 국내 신종 코로나바이러스 감염증 (코로나19) 신규 확진자 수가 사상 처음으로 1천 명을 넘어서면서 정부가 사회적 거리두기 3단계를 검토하기 시작한 가운데, 백화점·마트·대규모 점포 운영에 어떤 조치가 내려질지 주목받고 있다.

늘어나는 코로나19 확산세로 정부는 거리두기 3단계 격상을 두고 수도권 지자체와 민간 전문가를 상대로 의견을 모으고 있다.

현 사회적 거리두기 단계별 실행방안에 따르면 3단계 전국적 대유행 단계에서는 산업·생활에 필수적인 시설 외에는 집합이 금지된다. 3단계는 전국 단위의 조치로, 개별 지방자치단체 차원의 단계 조정은 불가능하다.

3단계로 격상될 시, 백화점·아울렛 등 대규모 점포는 집합 금지 시설에 해당해 문을 닫아야 한다.

단 마트, 편의점, 중소슈퍼, 소매점, 제과 영업점 등은 필수 시설에 해당해 집합 금지 제외 시설에 포함된다. 문제는 이곳에 대형마트도 포함되는지 여부로, 거리두기 3단계 가이드에 아직 필수 시설에 대한 마트 규모 등 명확한 정의가 나오지 않았다.

현재 대형마트·백화점 등은 수도권 사회적 거리두기 2.5단계, 전국 2단계에 따라 서울의 경우 오후 9시 이후 운영을 중단하고 있다.

편의점의 경우 거리두기 3단계로 격상돼도 셧다운·운영 단축까지 되진 않을 것으로 보이지만, 방역 지침이 강화될 수 있다. 현재 편의점은 밤 9시 이후 되도록 수도권 점포에서 매장 내 어묵·호빵 등 즉석조리식품뿐만 아니라, 라면·삼각김밥 등의 취식을 금지하고 있다.

