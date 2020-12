내일부터 임시 선별진료소서 코로나 무료검사…"확진자 더 늘듯"

확진자 폭증에 '숨은 감염자' 찾아…세 가지 검사법 시행

[아시아경제 서소정 기자] 13일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 1000명선을 넘어서며 역대 최다를 기록했지만 확진자 증가세는 당분간 꺾이지 않을 전망이다.

정부가 확진자가 집중적으로 발생하고 있는 수도권에서 대대적인 선제적 진단검사에 돌입, '숨은 감염자' 찾기에 나서면서 확진자가 더욱 불어날 가능성이 커졌기 때문이다.

13일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 정부는 오는 14일부터 다음 달 3일까지 향후 3주간을 '집중 검사 기간'으로 정하고, 수도권 150곳에 설치된 임시 선별진료소에서 무료검사를 확대한다.

임시 선별진료소는 서울역과 용산역, 대학가 등에 설치하며 평일·주말 구분 없이 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다. 최근 확진자가 급증, 역학조사 인력이 부족하면서 군·경찰·수습 공무원 등도 역학조사 지원 업무에 투입된다.

PCR(유전자 증폭) 검사가 가장 정확

신속항원검사 빠르지만 '부정확'

선별진료소에서 검사자는 기존 'PCR(유전자 증폭)검사' 이외에도 '타액검사 PCR', '신속항원검사' 등을 선택해 진단 검사를 받을 수 있다.

이상원 중앙방역대책본부 역학조사분석단장은 "현재 표준검사법인 비인두검사법(PCR검사)이 가장 정확하다"면서 "타액검사법과 신속항원검사법은 이보다 정확도가 떨어지지만 선제적으로 숨은 감염자를 찾아내기 위해 도입한다"고 설명했다.

기존 PCR검사는 콧속 깊숙이 면봉을 넣어 채취한 검체에서 코로나19에 특징적으로 나타나는 유전자가 2가지 이상 양성이면 확진으로 판단한다. 3종의 검사 방법 중 정확도가 가장 높지만 검사 결과가 나오기까지 하루 정도의 시간이 걸린다.

타액검사 PCR은 기존 PCR 검사에서 비인두 검체 대신 침을 이용해 편의성을 높였지만 이 역시 검사 결과가 나오기까지는 하루 정도의 시간이 소요된다.

신속항원검사는 콧속에서 검체를 채취해 코로나19 바이러스 구성 성분의 존재 여부를 확인하는 검사법이다. 빠르면 30분 안에 결과를 확인할 수 있지만 정확성이 떨어지기 때문에 신속항원검사 결과가 양성으로 나오면 반드시 PCR 검사를 추가로 받아야 한다.

김자영 카톨릭관동의대 교수는 "신속항원검사는 신속하게 검사결과를 확인할 수 있지만 정확성이 현저히 떨어지기 때문에 주의해야 한다"면서 "신속항원검사 결과 음성이 나왔다고 해도 이는 확진의 결과가 아니며 '추정 음성'으로 간주해야 한다"고 강조했다. 김 교수는 "특히 무증상 밀접접촉자의 경우 신속항원검사서 음성이더라도 지속적 격리를 통한 추적관찰이 필요하다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr