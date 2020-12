중국, 코로나19 확산 헤이룽장성 둥닝시 출입 전면 통제

[아시아경제 이기민 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 전세계적 확산이 이어지는 가운데 코로나19 방역 성과에 자신감을 드러냈던 중국에서도 도시가 봉쇄되는 등 코로나19 확산 조짐이 나타나고 있다.

13일 관영 신화 통신 등에 따르면 헤이룽장성 둥닝시 코로나19 긴급 방역 관리 본부는 이날 자정부터 둥닝시의 출입이 전면 봉쇄됐다고 밝혔다.

이에 따라 둥닝시에 거주하는 주민의 시외 출입과 외부인의 둥닝시 진입이 막혔다. 차량과 버스, 택시 등 대중교통의 운행도 중단됐다.

둥닝시 당국은 방역 요원, 의료인, 군부대 인력, 구조대원 등 통행증을 가진 사람을 제외하고는 도시의 출입을 전면 금지한다고 시 전역에 통보했다. 다만 임산부, 중환자 등 긴급 의료 지원이 필요한 사람은 역외 출입이 가능하다.

중국에서는 지난 12일 하루 모두 24명의 코로나19 확진 환자가 발생했으며, 이 중 역외 유입 19명을 제외한 5명이 국내 발생 확진자로 확인됐다. 국내 확진자 5명 중 4명은 헤이룽장에서 발생했다.

