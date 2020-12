美 NASA 등과 내년부터 '제2차 아시아 대기질 국제 공동조사' 실시

국내외 연구진들, 미세먼지 원인 규명

10월부터 충남 서산서 사전조사 실시

지상·항공·위성 대기 관측장비 총동원

지역맞춤형 대기질 개선대책 수립 기대

[아시아경제 김보경 기자] 내년부터 2024년까지 한국과 미국, 벨기에, 독일, 일본 연구진이 참여하는 '제2차 아시아 대기질 국제 공동조사'가 실시된다.

환경부와 국립환경과학원은 국내 미세먼지 원인규명을 위한 '한국-미국-벨기에 연구소 간 공동연구 사전조사'가 충남 서산을 중심으로 진행 중이라고 13일 밝혔다.

사전조사는 국립환경과학원과 국내 대학, 미국 항공우주국(NASA), 벨기에 우주연구소가 제2차 아시아 대기질 국제 공동조사에 앞서 실시 중이다.

지난 10월 시작된 사전조사는 오는 18일까지 진행되며, 서산 지역을 대상으로 지상과 항공, 위성까지 모든 대기오염물질 관측장비가 총동원된다.

서산시에 있는 충청권 대기환경연구소를 전초기지로 삼아 자체 대기오염측정망을 비롯한 국내외 장비를 활용해 지상원격탐사, 항공관측 및 정지궤도 환경위성 관측 등을 펼치고 있다.

조사항목은 정지궤도 환경위성의 관측항목과 동일한 이산화질소(NO2), 오존(O3), 에어로졸(Aerosol) 등이다. 지상에서 상층까지 이산화질소와 오존의 연직 분포도를 관측하고 있다. 중점 조사지역은 충청권 대기환경연구소, 서산시청, 대산 석유화학단지 등이다.

사전조사가 끝나면 내년부터 제2차 아시아 대기질 국제 공동조사가 충남 전 지역과 수도권을 대상으로 확대된다. 2024년 말에는 공동조사 결과 보고서가 나올 예정이다.

제2차 공동조사는 지난 2월 발사한 정지궤도 환경위성의 관측자료 검증을 위한 국제 연구다. 2015~2016년 진행했던 제1차 한-미 대기질 국제공동조사를 확대한 것이다.

제2차 공동조사에는 과학원을 중심으로 서울대, 고려대, 연세대, 울산과기대, 부산대, 부경대 연구진이 참여한다. 해외에서는 미국 항공우주국, 벨기에 우주연구소, 독일 막스플랑크연구소와 브레멘대학, 일본 해양지구연구소 등의 연구진이 참여할 예정이다.

장윤석 국립환경과학원장과 맹정호 서산시장은 14일 충청권 대기환경연구소를 방문해 연구진에게 입체적이고 종합적인 조사를 주문하고 협력 방안을 논의할 예정이다.

이번 조사를 통해 서산지역의 겨울철 미세먼지 등 대기오염 특성을 과학적으로 분석함으로써 앞으로 지역맞춤형 대기질 개선대책 수립·추진이 가능해질 것으로 기대된다.

장윤석 국립환경과학원장은 "국내외 전문가의 집단지성과 지상·항공·위성 등 최첨단 장비를 이용해 서산시 등 충남지역의 대기질 특성에 대한 입체적이고 종합적인 분석 결과를 도출해 충남지역 대기질 개선대책 추진을 지원하겠다"고 밝혔다.

맹정호 서산시장은 "서산시에는 대기오염물질 다량 배출원이 위치하고 있어 대기질 개선이 시급한 지역"이라며 "환경부와 적극적 협력관계를 구축해 조속한 대기질 개선에 최선을 다하겠다"고 말했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr