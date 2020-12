"왜 청혼 안 해?"…8년 사귄 남자친구 고소한 20대 잠비아 여성

[아시아경제 최은영 기자] 잠비아에서 20대 여성이 "결혼을 약속한 남자친구가 청혼하지 않는다"라는 이유로 남자친구를 고소하는 사건이 발생했다.

지난 10일(현지 시각) 데일리메일 등 외신은 잠비아 공화국 느돌라에 거주하는 20대 여성 거트루드 응고마가 아이의 아버지이자 남자친구인 허버트 살라리키를 고소했다고 전했다.

보도된 바에 따르면 그들은 8년 동안 교제하며 아이를 낳아 길렀고 결혼을 약속한 사이였다. 결혼을 전제로 신부 지참금까지 전달한 상태였던 것으로 전해졌다.

그러나 응고마는 법정에서 "결혼에 대한 확답을 얻기 위해 오랜 시간 기다리다 지쳤다"라며 "살라리키는 (결혼에 대해) 진지한 적이 없다. 우리가 나아갈 길에 대해 알 권리가 있다고 생각해 고소했다"라고 말했다.

또한 살라리키가 다른 여성에게 문자메시지를 보낸 사실을 알게 된 후 신뢰가 깨졌다고 전했다.

잠비아에서는 남성이 아내를 돌보겠다는 의미로 약혼자의 가족에게 감사료를 지급하는 것이 전통이다. 이에 응고마는 결혼을 위한 신부 지참금까지 지급했으나 결혼을 취소하고 부모와 함께 지내는 것으로 전해졌다.

살라리키는 "응고마와 결혼을 하고 싶지만 나는 결혼식을 올릴 만큼 재정적으로 안정적이지 않다"라며 반박했다. 또 "응고마가 같이 사는 부모님과 사이가 안 좋아서 나에게는 내가 원하는 만큼의 큰 관심을 주지 않아 결혼하고 싶지 않다"라고 주장했다.

재판부는 "두 사람은 법적으로 결혼한 상태가 아니기 때문에 현재로서는 우리가 해 줄 수 있는 게 없다"라며 "두 사람이 법정 밖에서 서로 간의 차이를 조정하려고 시도해야 한다"라고 말했다.

