서울 어제하루 확진자 399명 … 다시 '역대 최다'(종합)

[아시아경제 조인경 기자] 전국의 어제 하루 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자 수가 1000명을 넘어 역대 최다를 기록한 가운데 서울에서도 하루 확진자 수가 400명에 육박했다.

서울시는 13일 0시 기준으로 서울 지역의 확진자 수가 전날보다 399명 늘어 누적 확진자 수는 총 1만2187명이라고 밝혔다.

서울의 일일 신규 확진자 수는 이달 1일 193명에서 2일 262명, 3일 295명까지 치솟은 뒤 4일 235명, 5일 254명, 6일 244명, 7일 213명, 8일 262명, 9일 251명, 10일 252명 등을 보이다 하루 전인 11일 다시 362명을 기록하며 역대 최다치를 기록했다.

12일 확인된 신규 확진자 가운데는 강서구 소재 교회 관련이 51명으로, 현재까지 이 교회 관련 서울 거주 확진자는 총 140명(누계)에 달하고 있다. 동대문구 병원에서도 13명의 확진자가 추가돼 관련 확진자는 총 58명, 종로구 파고다타운 관련으로도 8명이 늘어나 관련 확진자는 200명으로 집계됐다.

또 강서구 댄스교습시설 관련 확진자 3명(누계 218명), 성동구 병원 2명(누계 10명), 서초구 건설회사 2명(누계 16명), 중구 소재 콜센터Ⅱ 관련 1명(누계 20명), 동작구 사우나 관련 1명(누계 34명) 등이 증가했다.

기타 집단감염 사례는 13명, 기타 확진자 접촉 166명, 타시도 확진자 접촉 20명, 해외유입 3명, 감염 경로를 조사중인 사례가 113명 등이다.

현재까지 서울에서는 7490명이 완치 판정을 받고 퇴원했으며, 4588명이 격리 치료중이다. 해외입국 또는 확진자와 접촉해 자가격리중인 사람은 총 2만447명이다.

