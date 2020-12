롯데호텔 시그니엘 부산, ‘페스티브 애프터눈 티 세트’ 선보여

[아시아경제 차민영 기자] 롯데호텔 시그니엘 부산이 소중한 사람들과 함께 크리스마스와 연말, 새해를 더욱 행복하게 보낼 수 있는 특별한 선물을 준비했다.

시그니엘 부산은 3층에 위치한 ‘더 라운지’에서 눈앞에 펼쳐진 해운대 바다와 함께 즐길 수 있는 겨울 감성 가득한 ‘페스티브 애프터눈 티 세트’를 선보인다고 13일 밝혔다.

미쉐린 3스타 셰프 브루노 메나드의 섬세한 컨설팅으로 탄생한 페스티브 애프터눈 티 세트는 계피와 생강으로 겨울의 정취를 담아낸 2단 트레이, 아이스크림 슈와 초콜릿 퐁듀, 미니 샌드위치 4종, 두 잔의 차 또는 샴페인으로 구성됐다.

2단 트레이는 크리스마스트리 모양의 딸기 케이크와 눈 결정체 모양의 시나몬 쿠키 등 10여 종의 디저트로 구성됐다. 진저 파운드 케이크, 과일이 겹겹이 올라간 과일 타르트, 크렘 브륄레, 밤 마카롱, 피나 콜라다 에클레어 등 디저트는 오직 시그니엘 부산에서만 만날 수 있다.

아이스크림 슈와 초콜릿 퐁듀, 간단한 식사 대용으로 가능한 킹크랩 크로켓과 크루아상 샌드위치, 시그니엘 미니 버거 등도 함께 제공된다.

페스티브 애프터눈 티 세트는 내년 1월 4일까지 판매하며 오후 2시부터 5시까지 이용 가능하다. 차 또는 커피 2잔이 포함된 2인 기준 기본 구성은 10만원, 샴페인2잔을 선택하면 15만원으로 하루 전 예약은 필수다.

