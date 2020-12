법원 "세월호 구조 업체 수난구호비용… 국가가 추가 지급해야"

[아시아경제 조성필 기자] 세월호 사고 직후 수색과 구조 작업에 동원된 민간 업체가 쓴 비용을 정부가 적게 인정해 추가로 지급해야 한다는 법원 판단이 나왔다.

13일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정3부(부장판사 유환우)는 민간 잠수업체 A사가 국가를 상대로 낸 수난구호비용 등 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결했다. 재판부는 "정부가 A사에 1억7000여만원을 지급하라"고 했다.

수중 공사와 장비 임대업을 하는 A사는 2014년 4∼7월 세월호 사고의 수색과 구조 작업에 동원됐고, 이 과정에서 총 11억4000만원을 썼다고 해경에 청구했다. 그러나 해경은 구조에 참여한 업체들이 낸 견적보다 적은 액수를 비용으로 인정해 지급했고, 업체들이 받은 비용을 배분한 결과 A사에 돌아온 액수는 2억1000만원에 그쳤다. 이에 A사는 2017년 11월 "실제 소요된 비용 가운데 이미 지급한 금액을 제외한 9억4000만원을 지급하라"고 정부를 상대로 행정소송을 냈다.

재판부는 "원고가 문서로 수난구호 종사 명령을 받지 않았다는 사정만으로 명령의 존재를 부정하기는 어렵다"며 A사의 손을 들어줬다. 비록 공문을 받지는 않았지만, A사 대표가 세월호 사고 당일 해경으로부터 직접 구조작업 투입 지시를 받고 목포해경 상황실에 출석했던 점이 판단 근거가 됐다. 다만 재판부는 A사가 투입한 배 2척의 임대료가 하루 800만원이라는 주장과 달리 하루 400만원으로 인정하고, 인건비도 A사가 지나치게 높게 산정했다고 판단해 청구한 금액의 약 19%가량만 인정했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr