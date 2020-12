신세계인터, 라이브커머스 사업 본격화

자체 방송스튜디오 구축

[아시아경제 조유진 기자] 신세계인터내셔날이 업계 최초로 자체 방송 스튜디오를 만들고 라이브커머스 사업을 본격화 한다.

신세계인터내셔날은 자체 온라인몰 에스아이빌리지 내에 럭셔리 라이브커머스 플랫폼 에스아이라이브를 론칭한다고 13일 밝혔다.

에스아이라이브는 라이브방송을 하면서 상품을 판매하는 라이브커머스로 에스아이빌리지에 입점돼 있는 고가의 상품들을 소개하고 판매한다. 에스아이빌리지 회원에게만 공개되는 시크릿 럭셔리 방송으로 매주 월요일 저녁 8시부터 약 1시간 동안 패션, 뷰티, 라이프스타일 등을 주제로 진행된다. 첫 방송은 14일이다.

신세계인터내셔날은 라이브커머스 시장이 커지자 자체 경쟁력 확보를 위해 통합 라이브방송 플랫폼 구축을 준비해 왔다.

이베스트투자증권 리포트에 따르면 올해 국내 라이브커머스 시장 규모는 약 3조원대로 추정되며, 2023년에는 8조원대까지 커질 전망이다. 특히 모바일을 기반으로 하는 라이브커머스는 장소나 시간 제약 없이 시청이 자유롭고, 판매자와 구매자간의 실시간 소통이 원활해 구매 전환율 또한 기존 이커머스에 비해 10배 가까이 높은 것으로 파악되고 있다.

신세계인터내셔날은 에스아이라이브를 통해 라이브커머스 운영 역량을 갖추고 자사몰 에스아이빌리지의 경쟁력도 강화하는 것을 목표로 하고 있다.

실제 에스아이라이브는 할인율과 구매 혜택 등에 집중되어 있는 기존 라이브방송과는 달리 에스아이빌리지와 시너지를 낼 수 있는 콘텐츠가 중심이 되는 ‘럭셔리 라이브커머스’를 지향한다.

먼저 사내에 전담 인프라를 구축하고 자체 방송 스튜디오를 설립해 라이브 방송의 수준과 운영의 효율성을 높였다. 매번 촬영 장소를 대여해 제품을 운반하고 디스플레이를 설치하는 비용과 시간을 절약할 수 있는 것은 물론 차별화된 콘텐츠를 기획하고 제작할 수 있게 됐다.

또한 전문적인 세일즈 트레이닝을 받은 직원들을 전담 퍼스널 쇼퍼로 육성해 마치 VIP 전용 쇼핑을 하는 듯한 특별한 경험을 제공한다. 기존 쇼호스트가 제한된 방송 시간 내에 최대한 높은 매출을 몰리는 것이 목표였다면, 에스아이라이브 퍼스널 쇼퍼는 계절이나 트렌드, 이슈에 맞는 제품과 브랜드를 엄선해 소개하고 상품 큐레이션에 집중한다.

조르지오 아르마니, 메종 마르지엘라, 브루넬로 쿠치넬리 등의 명품 패션 브랜드를 비롯해 딥티크, 바이레도 등 신세계인터내셔날이 보유하고 있는 80여개의 엄선된 럭셔리 브랜드가 에스아이라이브를 통해 판매된다. 또한 에스아이빌리지 내 편집숍 셀렉트449에 입점된 고가 음향기기, 가구, 미술품, 인테리어 소품 등 다양한 제품들도 함께 선보일 예정이다.

첫 방송은 연말을 맞아 선물하기 좋은 뷰티 홀리데이 특집으로 진행한다. 스몰 럭셔리로 각광받고 있는 딥티크, 바이레도, 산타 마리아 노벨라 등의 고가 화장품 및 니치 향수 브랜드가 소개된다.

신세계인터내셔날 관계자는 "자체 온라인몰 에스아이빌리지 회원을 위한 특화 방송으로 기존에 없던 럭셔리 라이브커머스 분야를 개척할 것"이라면서 "자사가 보유한 브랜드와 상품의 특성에 따라 기존 네이버쇼핑라이브와 S.I.LIVE 방송 채널을 이원화 해 전략적으로 운영할 계획"이라고 밝혔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr