순대 한 접시도 시장에서 '무료 배송'

전통시장서도 온라인 크리스마스마켓 열린다



[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 전국 350곳 전통시장 6000여개 점포가 '2020 크리스마스 마켓'을 온라인으로 진행한다고 13일 밝혔다.

14일부터 27일까지 2주 간 진행되는 이번 전통시장 온라인 크리스마스 마켓은 온라인을 활용한 이벤트를 통해 전통시장 활력을 북돋고 전통시장도 온라인 거래가 가능하다는 점을 소비자들에게 알리기 위해 마련됐다.

우선 프래시멘토가 네이버를 통해 서비스하는 '동네시장 장보기', ㈜위주의 '놀러와요시장', 쿠팡이츠 '우리동네 전통시장' 등을 통해 전국 133개 전통시장에서 채소, 과일과 같은 부식거리 외에도 알탕, 소고기 무국 등 식사류와 다양한 먹거리를 판매한다. 크리스마스 마켓 기간에 구매한 고객들에게는 금액에 상관없이 주문 후 2시간 이내에 무료로 배달해준다.

이번 이벤트에 참여하는 133곳 전통시장 목록과 이용 방법 등은 전통시장 이벤트 페이지인 '시장애(愛)'에서 확인할 수 있다. 중기부는 비대면 거래가 확산되면서 일회용품 사용량이 증가함에 따라 야기되는 환경 문제를 고려해 정부의 '탄소 중립' 정책에 부합할 수 있도록 친환경 봉투 24만장을 전통시장에 보급할 계획이다.

전통시장 전용 온라인 쇼핑몰을 통해서는 속초 중앙시장의 닭강정, 포항 죽도시장의 과메기, 장흥 토요시장의 한우, 논산 강경젓갈시장의 젓갈 등 전국적으로 유명한 지역 대표 상품을 현장 방문 없이 집에서 편리하게 구매할 수 있다. 전통시장 우수 제품을 크리스마스 마켓 기간에 최대 30% 할인 판매하고 쇼핑몰별로 구매 고객 대상 경품 이벤트도 준비됐다. 온누리전통시장, 온누리굿데이, 사람풍경 등 3개 쇼핑몰에서는 무료 배송도 진행한다.

온라인 쇼핑몰 위메프에서는 원주 중앙시장의 다쿠아즈(자매제과), 수원 영동시장의 딸기초콜릿(간식여왕) 등 청년상인 제품 180여개가 고객을 맞이할 준비를 하고 있다. 1만원 이상 구매 시 무료 배송과 함께 20% 할인 쿠폰을 지급한다.

행사기간 중 5만원 이상 구매 고객에게는 추첨을 통해 총 631명에게 진공청소기, 공기청정기 등 경품을 제공한다. 온라인 구매 인증샷을 전통시장 이벤트 페이지 '시장애'에 게시하는 고객 중 600명에게는 모바일 상품권을 지급한다.

박영선 중기부 장관은 "'메리 K-MAS! 산타마스크가 전하는 따뜻한 선물! '2020 크리스마스 마켓'을 통해 국민 모두가 산타가 돼 위로와 희망의 온기를 함께 나누는 대한민국만의 특별한 크리스마스를 만들고자 한다"며 "사랑과 감사의 마음을 전하는 선물을 전통시장에서 구입해 산타마스크가 전하는 따듯한 온기가 전통시장뿐만 아니라 전국적으로 널리 퍼지기를 기대한다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr