[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 이민준 전남도의원(더불어민주당·나주1)은 10일 ‘전라남도교육청 올바른 국어 사용 조례안’을 제348회 제2차 정례회 상임위 회의에서 대표 발의했다.

이 조례안은 민족 제일의 문화유산으로 세계에서 과학성과 우수성을 인정받은 한글이 외래어·줄임말·비속어 등으로 잘못 사용되는 것을 방지하고 올바른 국어사용을 위한 제도적 기반을 조성하기 위해 제정했다.

이민준 의원은 “조례안은 전남교육감을 비롯해 전 교직원과 학생이 국어를 올바르게 사용하며, 이를 위해 교육감의 책무와 기본계획 수립·시행, 공문서 작성에 관한 사항, 올바른 국어사용 교육 등의 내용을 담고 있다”고 밝혔다.

한편 이민준 의원은 제11대 전남도의회 전반기 부의장을 역임한 3선 도의원으로, 지난 7월 교육위원회 위원으로 위촉된 후 전남 교육 발전에 힘쓰고 있다.

