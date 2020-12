현대차그룹, 美 로봇 전문업체 보스턴다이내믹스 인수 추진

11일 현대모비스·현대글로비스 이사회서 인수 논의 예정

[아시아경제 김지희 기자]현대자동차그룹이 미국 로봇 전문업체 보스턴다이내믹스 인수에 나선다. 이번 인수가 공식화될 경우 정의선 현대차그룹 회장의 취임 후 첫 대규모 인수 합병(M&A)이 된다.

10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대차그룹은 이날 현대차 이사회를 연 데 이어 다음날에는 현대모비스와 현대글로비스 이사회를 열고 보스턴다이내믹스 인수 건을 논의할 예정이다. 인수 금액은 앞서 알려진 10억 달러(1조1350억원)에는 못 미치는 8000억∼9000억원 수준으로 알려졌다. 현대차와 현대모비스, 현대글로비스가 인수 금액을 일정 부분씩 부담하고 지분을 나눠 갖는 형태로 인수가 추진될 전망이다.

보스턴다이내믹스는 로봇 개 '스폿'으로 알려져 있다. 1992년 매사추세츠공과대학(MIT)에서 분사해 설립됐으며 이후 2013년 구글에 인수됐고, 2017년엔 소프트뱅크에 팔렸다. 2015년 첫 선을 보인 '스폿'은 360도 카메라를 장착하고 초당 1.58m의 속도로 뛰거나 계단을 오를 수 있다. 다만 보스턴 다이내믹스가 연구 중심 조직인 탓에 스폿 외 기발한 로봇을 내놨음에도 사업화에는 큰 성공을 거두지 못했다.

현대차그룹은 이번 인수를 바탕으로 미래 핵심 사업의 하나인 로보틱스 분야 경쟁력을 높인다는 계획이다. 현대차그룹은 2018년 로봇·인공지능 분야를 5대 미래혁신 성장분야 가운데 하나로 선정했다.

지난해 10월 열린 타운홀 미팅에서는 정 회장이 직접 "미래에는 자동차가 50%, 개인항공기(PAV) 30%, 로보틱스 20%가 될 것"이라며 "그 안에서 서비스를 주로 하는 회사로 변모할 것"이라고 밝히기도 했다.

한편 현대차는 지난해 1월 미국에서 개최된 가전·IT 전시회 'CES 2019'에서 바퀴 달린 로봇 다리 네 개를 이용해 걸어 다니는 자동차 '엘리베이트'의 콘셉트카를 최초 공개한 바 있다.

