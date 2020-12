[아시아경제 오주연 기자] 유진기업 유진기업 023410 | 코스닥 증권정보 현재가 4,760 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,010,591 전일가 4,760 2020.12.10 15:30 장마감 관련기사 레미콘 공공구매 입찰 담합 17개 업체·협회에 198억 과징금[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일월 44만원 주식정보 제공, 오늘부터 “완전무료” close 은 조영건설(주), (주)블루홈건설과 체결한 1107억원 규모의 공주시 신관동

유진 마젤란21 공사도급계약이 해지됐다고 10일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 28.76%에 해당한다.

회사 측은 "계약상대방(시행자 및 도급인)의 장기간 계약사항 미이행으로 사업진행이 불가하다"고 설명했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr