MS "韓기업 48% 팬데믹을 새로운 기회로 인식"

[아시아경제 부애리 기자] 국내 기업 48%가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹(대유행)을 새로운 기회로 인식하고 있다는 조사 결과가 나왔다.

한국 마이크로소프트(MS)는 10일 '2020년 팬데믹은 한국 비즈니스 생태계를 어떻게 바꾸나'를 주제로 온라인 기자간담회를 개최하고 이 같은 결과를 발표했다.

"韓기업 48% 팬데믹을 새로운 기회로 인식"

MS는 글로벌 시장 조사 기관 IDC와 공동으로 실시한 '아태·한국 기업의 혁신문화' 조사 결과 한국 기업은 코로나19를 기점으로 디지털 트랜스포메이션 가속화에 나선 것으로 나타났다고 밝혔다.

이번 조사는 팬데믹 전후 6개월간 아태지역 15개 시장에서 실시됐다. IDC는 사람,프로세스,데이터,기술 등 4가지 요소를 통해 '혁신문화 프레임워크'를 개발했다. 조직의 혁신문화 성숙도를 평가하고 전통주의자, 초보자, 도입자, 선도자 등 4단계로 분류했다.

이 분류에 따르면 한국에서 '선도자' 단계에 들어선 기업의 비율은 팬데믹을 기점으로 0.9%에서 2.7%로 3배 가량 증가했다. 같은 기간 국내 전체 기업의 혁신문화 성숙도는 12% 성장했다.

국내 기업 48%는 팬데믹을 새로운 기회로 인식하고, 낙관적 성과를 예상하고 있는 것으로 나타났다. 그 중 81%는 회복탄력성 확보에 있어서 혁신 능력을 중요하게 판단했다.

아태그룹 선도자 그룹 대비 한국 기업들의 혁신문화 성숙도도 나왔다. 아태지역 전체 8%에 불과한 이 기업들에 비해 한국 기업은 평균적으로 매출 회복, 디지털화 속도, 비즈니스 모델 재설계 등이 다소 느린 것으로 조사됐다.

MS "변화 따라가지 못하면 위기…속도를 내면 기회"

한국MS는 기업이 높은 회복탄력성을 갖추기 위해 필요한 '디지털 피드백 루프'와 3R을 강조했다. 디지털 피드백 루프는 MS가 제안하는 디지털 트랜스포메이션 솔루션 모델이다. 고객에서 직원, 영업에서 제품까지 모든 비즈니스를 디지털로 연결하는 개념이다.

한국MS에 따르면 기업은 이를 통해 ▲직원 역량 강화 ▲고객 접점 확대 ▲고객과 직원을 위한 운영 최적화 ▲새로운 비즈니스 모델 기반의 제품 혁신 등을 실현하고, 지속성장 모델을 수립할 수 있게 된다.

3R은 대응(Respond), 회복(Recovery), 재구상(Reimagine)이다. 변화하는 수요와 공급에 신속히 대응하고, 첨단 기술을 활용해 운영을 최적화하고, 데이터를 기반으로 더 나은 결정을 내려 운영을 간소화해야 한다는 의미다. 더 나아가 새로운 비즈니스 모델을 수용해 혁신의 유전자를 만들 수 있어야 한다.

한국MS는 이날 행사에서 디지털 피드백 루프와 3R을 적용한 다양한 국내 사례를 소개했다. SK건설은 문서 암호화 솔루션을 도입하고 클라우드 업무 환경을 조성해 비대면 업무를 지원했다. EBS는 온라인 개학을 위해 기존 서버를 1500배 긴급 증설하고 전국 중·고교생 최대 300만명이 동시접속 가능한 공교육 인프라를 마련했다.

이지은 한국MS 대표는 "우리는 변화를 따라가지 못하면 위기가 되고, 속도를 내면 기회가 되는 급변하는 세상에 살고 있다. 지금은 속도를 내야할 때"라며 "국내 기업이 단순한 기술 도입을 넘어 기술을 기업 고유의 것으로 내재화하는 '테크 인텐시티(Tech Intensity)'를 실현할 수 있도록 한국MS가 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.

