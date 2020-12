삼성證, 금융권 최초 DJSI 월드지수 11년 연속 편입

DJSI 월드, 아시아퍼시픽, 한국지수 모두 10년 넘게 연속 편입

[아시아경제 송화정 기자] 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 41,050 전일대비 300 등락률 -0.73% 거래량 119,245 전일가 41,350 2020.12.10 09:57 장중(20분지연) 관련기사 [2020자본투자대상] 초고액 자산가부터 '동학개미'까지 맞춤서비스극동건설·대우건설, 공공지원 민간임대주택 우선협상대상자 선정날개 단 증권株…연말까지 쭉 달리나 close 은 국내 금융사 최초로 '다우존스 지속가능경영지수(DJSI) 월드 지수'에 11년 연속 편입됐다고 10일 밝혔다.

삼성증권은 2010년 국내 금융사 최초로 DJSI 월드와 아시아퍼시픽 지수에 동시에 선정돼 11년 연속 자리를 지키고 있으며 DJSI 한국 지수에는 처음 도입된 2009년부터 12년 연속 편입됐다.

DJSI 지수는 매년 재무적 성과뿐 아니라 환경적, 사회적, 거버넌스(ESG) 측면에서 기업의 지속가능성을 통합적으로 평가해 발표하는 세계 최고 권위의 지속가능성 평가 및 사회책임투자 지표다.

DJSI는 전세계 시가총액 상위 2500개 글로벌 기업을 평가해 상위 기업만을 편입하는 DJSI 월드지수, 아시아·오세아니아 지역 상위 600대 기업을 평가하는 DJSI 아시아퍼시픽 지수, 국내 상위 200대 기업을 평가하는 DJSI 한국 지수 등으로 구성된다.

삼성증권이 편입된 DJSI 월드지수는 국내 기업 중에서는 단 17개 기업만이 편입됐으며 국내 금융기업 중 삼성증권이 최장수로 자리를 유지하고 있다.

삼성증권 관계자는 "증권사로서는 유일하게 금융서비스 부문에서 DJSI 월드, 아시아퍼시픽, 한국 세 지수 모두 10년이 넘는 시간동안 연속으로 편입됐다"면서 "앞으로도 사회적 책임을 다해 삼성증권의 지속가능경영 수준을 계속해서 전 세계적으로 인정받을 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 설명했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr