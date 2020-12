[아시아경제 최대열 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 7일 위원회를 열고 스킨앤스킨 스킨앤스킨 159910 | 코스닥 증권정보 현재가 263 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 263 2020.12.07 15:30 장마감 관련기사 스킨앤스킨, 서세환 신임 대표이사 선임[e공시 눈에 띄네]코스닥-6일[e공시 눈에 띄네]코스닥-23일 close 의 상장폐지를 심의ㆍ의결했다고 7일 공시했다. 통지 후 7일 이내 이의신청이 가능하며 없다면 이의신청 만료일이 지난 후 상폐절차가 진행된다.

