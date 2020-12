[아시아경제 이동우 기자] 국회 상임위원회에서 기업규제 3법을 논의하는 가운데 전국경제인연합회는 이를 신중히 검토해줄 것을 촉구했다.

유환익 전경련 기업정책실장은 7일 입장문을 내고 "기업규제 3법은 해외 투기자본의 경영 개입, 남소로 인한 소송비용 증가 등으로 기업 경영환경을 악화시켜 기업투자와 일자리 창출에 부정적인 영향을 미칠 것"이라고 우려를 표명했다.

유 기업정책실장은 "기업이 본연의 경영활동에 매진해 경제위기 극복에 기여할 수 있도록 국회에서 기업규제 3법을 신중히 검토해 줄 것을 요청한다"고 말했다.

