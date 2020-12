한국출판인회의 '창작자와 편집자를 위한 저작권 매뉴얼' 발간

[아시아경제 박병희 기자] 한국출판인회의가 '창작자와 편집자를 위한 저작권 매뉴얼'을 발간했다고 7일 전했다.

한국출판인회의는 디지털화, 세계화되는 출판 환경의 변화 속에서 저작권에 대한 좀 더 깊고 세심한 검토가 필요하다고 판단, 지난해 저작권위원회를 신설했다. 이번 책은 저작권위원회의 조사와 연구, 논의를 통해 발간됐다.

책은 창작자와 출판인이 꼭 알고 지켜야 할 저작권 실무에 대한 내용을 담고 있다. 원고의 탄생부터 출판계약과 편집 전반의 저작권 쟁점을 다룬다. 국내 도서뿐만 아니라 외국 도서의 계약부터 출간까지의 과정을 자세히 소개하고, 전자책과 오디오북의 제작과 유통 시 주의해야 할 사항도 제시한다. 또한 다양한 저작권 침해와 구제 사례를 통해 저작권 분쟁에 어떻게 대응해야 하는지 구체적으로 살펴본다. 외국 도서의 판권 계약과 오퍼, 꼼꼼하게 살펴봐야 할 주요 계약 조항과 외서 기획 노하우 등도 상세히 소개한다. 책의 마지막 장에서는 저작권 침해 및 구제와 관련된 다양한 판례를 통해 저작권 분쟁에서 주요하게 논의되는 쟁점들을 다뤘다.

각 내용은 저작권법과 출판 실무 경험을 두루 갖춘 전문가들이 집필했고, 각 분야 저작권 전문가들의 상세한 자문을 통해 완성도를 높였다.

